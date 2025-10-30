Google rilancia il nucleare | accordo con NextEra Energy per riattivare la centrale di Duane Arnold in Iowa
Il colosso tecnologico Google e la utility americana NextEra Energy hanno siglato un accordo storico per il riavvio della centrale nucleare di Duane Arnold, in Iowa. L’impianto, chiuso nel 2020, tornerà operativo entro il primo trimestre del 2029, diventando una delle prime centrali dismesse negli Stati Uniti a essere riattivate. L’obiettivo è fornire energia pulita e stabile alle infrastrutture di intelligenza artificiale e cloud del gruppo di Mountain View. Un’intesa strategica per energia e innovazione. Il progetto prevede che Google acquisti 615 megawatt di energia nucleare a zero emissioni di carbonio prodotti dalla centrale, garantendosi una fonte stabile per alimentare i propri data center. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
