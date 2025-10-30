Google renderà più sicura la funzione Quick Share con una novità
Pare che il team di Google abbia in programma di rendere più sicura la funzionalità Quick Share. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
Pixel 10a nelle prime immagini leak: ecco il piccolo della serie #Pixel10a https://gizchina.it/2025/10/google-pixel-10a-immagini-render-leak-design/ - facebook.com Vai su Facebook
Guardate qua, questo è Google Pixel 10a! - X Vai su X
Google Play Protect: in arrivo una pagina dedicata alle app non sicure individuate da Live Threat Detection - Google continua a rafforzare la sicurezza di Android con nuove funzioni pensate per migliorare la protezione in tempo reale dei dispositivi. Riporta tecnoandroid.it