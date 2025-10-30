Google Maps potrebbe integrare una modalità di risparmio energetico piuttosto minimal
Google Maps potrebbe presto ottenere una modalità di risparmio energetico "propria" che prescinderà da quella integrata nello smartphone. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Scopri altri approfondimenti
Google Maps è diventato un compagno di viaggio insostituibile per milioni di automobilisti in tutto il mondo. Ecco un "trucchetto" che in pochi conoscono e che funziona su Android - facebook.com Vai su Facebook
Google Maps: in test nuovi filtri per le tappe, ma addio alla mappa interattiva - X Vai su X
Google Maps ruba l’anima a Waze: qual è il trucco che rende la navigazione completa - Google Maps ha deciso di recuperare terreno rispetto a Waze introducendo finalmente una delle funzioni più richieste dagli automobilisti. Scrive motorisumotori.it
Google Maps cambia alla guida con delle novità - Google Maps continua ad evolversi, puntando sempre più a offrire un'esperienza di navigazione su misura per chi guida. Secondo tecnoandroid.it
Questa funzionalità di Google Maps potrebbe facilitare l’esplorazione virtuale - Google Maps offre tantissime fantastiche funzionalità che la rendono una delle migliori app di navigazione per Android. Si legge su androidiani.com