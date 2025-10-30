Google ha trovato un modo per non farci lavorare tutto il giorno | il minigame di PAC-MAN

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista di Halloween Google ha lanciato uno dei suoi minigame. Si tratta di un PAC-MAN a tema Halloween. Il gioco è abbastanza semplice: è un PAC-MAN con elementi più spooky. Il primo gioco lanciato da Google a tema PAC-MAN risale al 2010. 🔗 Leggi su Fanpage.it

