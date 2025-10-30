Google ha trovato un modo per non farci lavorare tutto il giorno | il minigame di PAC-MAN
In vista di Halloween Google ha lanciato uno dei suoi minigame. Si tratta di un PAC-MAN a tema Halloween. Il gioco è abbastanza semplice: è un PAC-MAN con elementi più spooky. Il primo gioco lanciato da Google a tema PAC-MAN risale al 2010. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Questa volta ho usato Google Gemini, l’ho trovato più realistico rispetto a ChatGPT…certo sono lontane da essere perfette ma mi piace comunque il risultato #memories_of_decay #reaper_urban_exploring #urbex_queens_ #feature_urbex_king #global_urbe - facebook.com Vai su Facebook
Google ha trovato un modo per non farci lavorare tutto il giorno: il minigame di PAC-MAN - I Doodle di base sono delle grafiche che rimando a un link di ricerca. fanpage.it scrive
AI di Google scopre un nuovo modo per colpire i tumori resistenti - Scale, un modello AI con 27 miliardi di parametri che ha scoperto un nuovo approccio contro i tumori resistenti. Da msn.com