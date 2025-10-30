Google continua a perfezionare Android 16 QPR2 | sui Pixel arriva la Beta 3.2
Google ha rilasciato la Beta 3.2 di Android 16 QPR2 su tutti i Pixel compatibili per risolvere alcune criticità presenti in precedenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
News recenti che potrebbero piacerti
Ormai queste mega capitalizzazioni si alimentano da sole a suo di buybacks e ricavi in continua crescita, del resto senza di loro la vita sarebbe più obsoleta, hanno un importanza rilevante le varie google, Microsoft, Meta Pensate di svegliarvi un giorno e non Vai su Facebook
Google Telefono: in arrivo “My Calling Card”, la nuova personalizzazione per le schede di chiamata - Google continua a perfezionare le Card di chiamata introdotte nei mesi scorsi su Android, e dalle ultime versioni beta dell’app Telefono emergono indizi concr ... Da tecnoandroid.it
Gemini cambia ancora interfaccia su Android e iOS: modelli più flessibili - Google continua a perfezionare l’interfaccia di Gemini, portando un nuovo aggiornamento grafico che coinvolge le versioni Android, iOS e web. Segnala tecnoandroid.it
Google Meteo cambia design su Android: come appare ora - Anche l'app Google Meteo cambia design su Android: continua l'espansione della filosofia Material You tra i servizi della Grande G. punto-informatico.it scrive