Google continua a perfezionare Android 16 QPR2 | sui Pixel arriva la Beta 3.2

Tuttoandroid.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Google ha rilasciato la Beta 3.2 di Android 16 QPR2 su tutti i Pixel compatibili per risolvere alcune criticità presenti in precedenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google continua a perfezionare android 16 qpr2 sui pixel arriva la beta 32

© Tuttoandroid.net - Google continua a perfezionare Android 16 QPR2: sui Pixel arriva la Beta 3.2

News recenti che potrebbero piacerti

google continua perfezionare androidGoogle Telefono: in arrivo “My Calling Card”, la nuova personalizzazione per le schede di chiamata - Google continua a perfezionare le Card di chiamata introdotte nei mesi scorsi su Android, e dalle ultime versioni beta dell’app Telefono emergono indizi concr ... Da tecnoandroid.it

google continua perfezionare androidGemini cambia ancora interfaccia su Android e iOS: modelli più flessibili - Google continua a perfezionare l’interfaccia di Gemini, portando un nuovo aggiornamento grafico che coinvolge le versioni Android, iOS e web. Segnala tecnoandroid.it

Google Meteo cambia design su Android: come appare ora - Anche l'app Google Meteo cambia design su Android: continua l'espansione della filosofia Material You tra i servizi della Grande G. punto-informatico.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Google Continua Perfezionare Android