Google Chrome renderà obbligatorio l’uso di connessioni sicure dal 2026

Tuttoandroid.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2026 Google Chrome userà il protocollo HTTPS per impostazione predefinita con l'obiettivo di rendere sicura tutta la navigazione web, riducendo i rischi legati ai siti non cifrati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

