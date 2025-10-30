Google Chrome renderà obbligatorio l’uso di connessioni sicure dal 2026
Dal 2026 Google Chrome userà il protocollo HTTPS per impostazione predefinita con l'obiettivo di rendere sicura tutta la navigazione web, riducendo i rischi legati ai siti non cifrati. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Argomenti simili trattati di recente
OpenAI lancia ChatGPT Atlas, il browser intelligente che integra l’IA direttamente nella navigazione. Disponibile da oggi su macOS, Atlas trasforma il web in una conversazione e punta a sfidare Google Chrome sul terreno dell’intelligenza artificiale - facebook.com Vai su Facebook
Google Chrome su Android e iOS rende le cose più semplici con due aggiunte - X Vai su X