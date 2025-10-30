Se oggi, 30 ottobre 2025, aprite Google e vi ritrovate davanti a un labirinto pixelato con un cerchietto giallo che sbrana fantasmi, non state avendo allucinazioni digitali. È il regalo che Big G ha deciso di farci per Halloween: un doodle interattivo che trasforma la homepage del motore di ricerca in una vera sala giochi vintage. E non parliamo di un’animazione carina da guardare per tre secondi, ma è Pac-Man, quello vero, giocabile, con otto livelli completi che vi faranno dimenticare le scadenze lavorative per almeno un’oretta buona. L’occasione è doppia e merita. Da un lato c’è Halloween alle porte, con la sua carica di zucche, dolcetti e scherzetti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Google celebra Halloween e 45 anni di nostalgia, puoi giocare gratis solo oggi (affrettati)