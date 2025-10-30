Google apre il Play Store negli Stati Uniti al via download e pagamenti esterni

30 ott 2025

Google apre il Play Store negli Stati Uniti: da ottobre gli sviluppatori potranno offrire app e pagamenti esterni, dando agli utenti più libertà e prezzi più competitivi. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

google apre il play store negli stati uniti al via download e pagamenti esterni

© Tuttoandroid.net - Google apre il Play Store negli Stati Uniti, al via download e pagamenti esterni

