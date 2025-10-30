Good News | da una storia vera una satira feroce e spassosa – Recensione
Nel 1970, poco dopo il decollo dall’aeroporto di Tokyo del volo diretto a Itazuke, un aereo passeggeri viene dirottato da alcuni membri armati della Fazione dell’Armata Rossa, che chiedono di essere condotti a Pyongyang. Poiché tra Giappone e Corea del Nord non esistono accordi per un possibile atterraggio, il piano dei dirottatori si complica rapidamente. L’azione in Good News si sposta così a Seul, dove un misterioso individuo conosciuto con il soprannome di Nobody, celebre negli ambienti governativi per via di come conduce le operazioni segrete, viene incaricato di partecipare a una missione di salvataggio clandestina. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Altre letture consigliate
Good news CENE DI QUARTIERE UN BILANCIO INCORAGGIANTE Questo è stato il terzo anno al quale diamo supporto alle cene di quartiere nel Comune di Brescia Tutto è partito da una delle nostre serate “Ecoeventi si può” , incontri che hanno lo scopo di - facebook.com Vai su Facebook
Good News: la storia vera dietro al film Netflix - hyun, è ispirato a una storia vera, quella del volo 351 della Japanese Airline ... Da cinematographe.it
Good News: recensione del film Netflix - La recensione di Good News, su Netflix un thriller ispirato a una storia vera, ma dalle atmosfere cariche di tensione e adrenalina ... Lo riporta cinematographe.it
Good News: il nuovo thriller sudcoreano da tenere d’occhio su Netflix - Tensione ad alta quota e ironia tagliente per rivivere un evento realmente accaduto datato 1970 ... Scrive today.it