Golden View sipario sul locale chic addio alle cene con vista sull’Arno Chiudiamo per motivi familiari

Firenze, 30 ottobre 2025 – Mentre apre un’altra schiacciateria per turisti e spunta l’ennesimo kebab pronto a saziare tutti tranne che i fiorentini, un’altra eccellenza cittadina tira giù il bandone. Da domenica il Golden View chiuderà i battenti e da lunedì niente più cena con vista sul Ponte Vecchio, niente più luci riflesse sull’Arno da via de’ Bardi. Dopo oltre vent’anni, Tommaso Grasso e Sara Taccetti salutano quello che per molti era diventato un simbolo di ristorazione elegante e autentica nel cuore di Firenze. “È stato un capitolo bellissimo della nostra vita e della nostra famiglia, ma che adesso si chiude”, racconta Taccetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

