Le recenti dichiarazioni di Goldberg su Asuka hanno scatenato un’ondata di critiche da parte dei fan e ora anche da uno dei suoi colleghi più rispettati. Nell’ultimo episodio del suo podcast Hall of Fame, Booker T ha affrontato direttamente i commenti di Goldberg sull’imbattibilità leggendaria di Asuka in WWE, e non ha usato mezzi termini. Tutto è iniziato quando Goldberg ha sminuito la celebre streak di vittorie di Asuka, insinuando che fosse solo una copia a buon mercato della sua storica serie di 173 vittorie consecutive in WCW. Riferendosi a lei con sufficienza come “una ragazza della WWE”, Goldberg ha affermato che la compagnia avrebbe costruito quel percorso imbattuto solo per ridimensionare il suo lascito: “L’hanno già fatto” ha detto Goldberg. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Goldberg sminuisce Asuka, Booker T risponde: “Parlare male dei giovani è sbagliato”