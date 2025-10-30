Gli uomini la tenerezza e noi | il viaggio di Claudia De Lillo in Esseri maschi

C i sono libri che non vogliono spiegare, ma comprendere. Libri che nascono da una domanda antica – chi sono davvero gli uomini? – e finiscono per interrogarci su chi siamo noi, quando li amiamo, li cresciamo, li giudichiamo o li temiamo. Esseri maschi (Feltrinelli), l’ottavo libro di Claudia De Lillo, appartiene a questa specie rara: quella dei racconti che non cercano colpevoli né eroi, ma umanità. Con la sua consueta ironia gentile, l’autrice attraversa il mondo maschile come si attraversa una lingua straniera che si è imparato a capire con l’orecchio, più che con le regole. Dentro queste pagine ci sono figli adolescenti e mariti distratti, ragazzi che si raccontano con una sincerità spiazzante, uomini che cercano di essere all’altezza di se stessi e donne che provano a guardarli senza paura. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Gli uomini, la tenerezza e noi: il viaggio di Claudia De Lillo in “Esseri maschi”

