Gli uomini che odiano le donne Stalking stupri e maltrattamenti | Oltre 500mila abusi ogni anno

Roma, 30 ottobre 2025 – Uomini che odiano le donne: stalker, stupratori, maschi che maltrattano e picchiano le loro compagne. Sono stati quasi 24mila, nel 2024, secondo i dati del Viminale, i reati spia registrati in Italia. Atti persecutori (20.289), violenze sessuali (6.587), maltrattamenti (27.962), delitti considerati possibili indicatori di una violenza di genere, in quanto espressione di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una persona in quanto donna. Mentre dall’inizio dell’anno si sono consumati 70 femminicidi, e 62 sono stati sventati (dati Osservatorio ‘Non una di meno’), è tra gli autori dei reati sentinella che potrebbe celarsi il prossimo femminicida. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

