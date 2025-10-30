Gli ultimi aggiornamenti sui miasmi alla Foce
Anna Palmieri, presidente del Municipio Medio Levante, ha fornito alcuni aggiornamenti sulla situazione che ormai da mesi coinvolge la Foce, i miasmi che rendono l'aria irrespirabile fino ad Albaro. Lo ha fatto dopo un incontro con l'assessora all'ambiente del Comune di Genova Silvia Pericu. "Le. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
*MELISSA APPROCCIA CUBA* Uno degli ultimi aggiornamenti meteo di interesse, si torna presto in Italia. ? URAGANO MELISSA ? Il passaggio di Melissa sulla Giamaica questo pomeriggio e in serata ha causato un indebolimento significativo: La pres - facebook.com Vai su Facebook
Gli ultimi aggiornamenti - X Vai su X
Gli ultimi aggiornamenti sui miasmi alla Foce - La presidente del Municipio Medio Levante Anna Palmieri ha incontrato l'assessora comunale Silvia Pericu, ecco cosa è emerso ... Scrive genovatoday.it
Cattivi odori alla Foce, mistero svelato: colpa dell'acido solfidrico presente nel depuratore - Il Comune di Genova aveva sollecitato Ireti a un immediato intervento di verifica sul depuratore di Punta Vagno: i controlli hanno rilevato una quantità rilevante di acido solfidrico, un gas naturale ... Secondo primocanale.it
Miasmi alla Foce, i pm convocano Comune e forze dell’ordine: “Intervenire subito” - Nel mirino il depuratore di Punta Vagno, l’accelerazione dopo i sopralluoghi dei giorni scorsi di carabinieri e Asl. Scrive ilsecoloxix.it