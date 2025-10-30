Gli studenti dell' Einstein-Nebbia pronti a sfidare gli Alberghieri d' Italia al Cooking Quiz
LORETO- Gli studenti dell’Istituto Alberghiero Einstein-Nebbia di Loreto sono pronti a sfidarsi a “Cooking Quiz”, il progetto didattico che unisce competenze, innovazione e confronto. Giunto alla decima edizione, il format è ideato da PLAN Edizioni e ogni anno coinvolge oltre 35.000 ragazzi in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
