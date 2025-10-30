Gli spogliatoi bianconeri Dovevamo sfruttare gli episodi

Sport.quotidiano.net | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La reazione del secondo tempo non è bastata per consentire ai bianconeri di riacciuffare il risultato. L’ Ascoli esce sconfitto dal derby di coppa contro la Samb dopo aver giocato realmente mezza partita. Il Picchio visto fino all’intervallo è parso solo la brutta copia della corazzata ad oggi capace di vincere e convincere. Quella scesa in campo dall’inizio è stata una squadra scarica mentalmente, svogliata e poco precisa rispetto a quanto i tifosi si erano abituati. Nella ripresa finalmente l’Ascoli ha iniziato a giocare a calcio. "La Samb nel primo tempo ha sfruttato le situazioni di transizione – commenta il vice allenatore Agostinone -, nel secondo tempo invece abbiamo avuto il dominio del gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

gli spogliatoi bianconeri dovevamo sfruttare gli episodi

© Sport.quotidiano.net - Gli spogliatoi bianconeri. "Dovevamo sfruttare gli episodi»

Approfondisci con queste news

spogliatoi bianconeri dovevamo sfruttareGli spogliatoi bianconeri. "Dovevamo sfruttare gli episodi» - La reazione del secondo tempo non è bastata per consentire ai bianconeri di riacciuffare il risultato. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Spogliatoi Bianconeri Dovevamo Sfruttare