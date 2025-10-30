Gli spettacoli di Servillo Cevoli e The Kolors capodanno con Aquafan e Nostalgia90 Riccione presenta gli eventi delle festività
Riccione si prepara a vivere un inverno scintillante e un periodo di feste che si annuncia tra i più ricchi e spettacolari. Dal 29 novembre al 6 gennaio, il nuovo progetto "Viva Riccione – Il tuo Natale al mare" conferma la Perla verde come capitale dell'intrattenimento, con un palinsesto tutto.
Venerdì 31 ottobre Toni Servillo apre la Stagione del Teatro Cucinelli Solomeo con , un monologo rivoluzionario sull'importanza della cultura greca che abbiamo dimenticato.
Cevoli a Treviglio racconta il mitico viaggio di Enea - La Stagione di prosa del Teatro Nuovo di Treviglio prosegue martedì (sold out) e mercoledì 15 ottobre (pochi posti disponibili) con il monologo «Figli di Troia», con cui Paolo Cevoli porta in scena in ...