Gli speculatori

Sullo sfratto di Bologna, con le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e il muro abbattuto a colpi di mazza, sono state dette e scritte molte cose, alcune ragionevoli e altre campate in aria. Quella più strampalata di tutte la vanno ripetendo da giorni alcuni esponenti Pd (il partito che governa la città) secondo cui quell'episodio è il segno del confine superato tra il diritto all'abitare e la logica della speculazione a ogni costo. No, troppo comodo. Piuttosto come ha ben scritto ieri Matteo Naccari su questo giornale quell'episodio è il segno del fallimento della politica. Quella che viene definita logica della speculazione è solo logica di mercato: un privato che investe in modo legittimo i suoi soldi, in modo altrettanto legittimo ha il diritto di fare fruttare l'investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it