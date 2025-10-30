Gli speculatori

Ilrestodelcarlino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sullo sfratto di Bologna, con le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e il muro abbattuto a colpi di mazza, sono state dette e scritte molte cose, alcune ragionevoli e altre campate in aria. Quella più strampalata di tutte la vanno ripetendo da giorni alcuni esponenti Pd (il partito che governa la città) secondo cui quell'episodio è il segno del confine superato tra il diritto all'abitare e la logica della speculazione a ogni costo. No, troppo comodo. Piuttosto come ha ben scritto ieri Matteo Naccari su questo giornale quell'episodio è il segno del fallimento della politica. Quella che viene definita logica della speculazione è solo logica di mercato: un privato che investe in modo legittimo i suoi soldi, in modo altrettanto legittimo ha il diritto di fare fruttare l'investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Gli speculatori - Sullo sfratto di Bologna, con le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e il muro abbattuto a colpi di mazza, sono state dette e scritte molte cose, alcune ragionevoli e altre campate in aria ... ilrestodelcarlino.it scrive

Speculatori di tutto il mondo, unitevi - Aveva potuto proporre un piano di riforma sanitaria rivoluzionario per gli Usa, attaccare persino i bonus dei banchieri. Segnala vita.it

Speculatori edili a Roma, l’ira di Cannavacciuolo, il solito amore per Renzi - E per la serie “Chiudi gli occhi e apri la bocca”, eccovi i migliori programmi tv della settimana: Sky Cinema Suspense, 21. Segnala ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Speculatori