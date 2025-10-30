Gli speculatori
Sullo sfratto di Bologna, con le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e il muro abbattuto a colpi di mazza, sono state dette e scritte molte cose, alcune ragionevoli e altre campate in aria. Quella più strampalata di tutte la vanno ripetendo da giorni alcuni esponenti Pd (il partito che governa la città) secondo cui quell'episodio è il segno del confine superato tra il diritto all'abitare e la logica della speculazione a ogni costo. No, troppo comodo. Piuttosto come ha ben scritto ieri Matteo Naccari su questo giornale quell'episodio è il segno del fallimento della politica. Quella che viene definita logica della speculazione è solo logica di mercato: un privato che investe in modo legittimo i suoi soldi, in modo altrettanto legittimo ha il diritto di fare fruttare l'investimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il presidente di Confabitare Alberto Zanni, ha condiviso la posizione dell’associazione sullo sfratto avvenuto in via Michelino. Nelle sue parole emerge una visione equilibrata e umana della questione abitativa. Per Confabitare, infatti, proprietari e inquilini son Vai su Facebook
Gli speculatori - Sullo sfratto di Bologna, con le forze dell'ordine in tenuta anti sommossa e il muro abbattuto a colpi di mazza, sono state dette e scritte molte cose, alcune ragionevoli e altre campate in aria ... ilrestodelcarlino.it scrive
Speculatori di tutto il mondo, unitevi - Aveva potuto proporre un piano di riforma sanitaria rivoluzionario per gli Usa, attaccare persino i bonus dei banchieri. Segnala vita.it
Speculatori edili a Roma, l’ira di Cannavacciuolo, il solito amore per Renzi - E per la serie “Chiudi gli occhi e apri la bocca”, eccovi i migliori programmi tv della settimana: Sky Cinema Suspense, 21. Segnala ilfattoquotidiano.it