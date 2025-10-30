Gli specialisti degli assalti almeno 11 banditi in azione | è ancora caccia ai fuggitivi

Macerata, 30 ottobre 2025 – Sarebbero almeno undici gli uomini che si sono messi in azione lunedì pomeriggio in A14 per l’assalto al portavalori e al furgone di scorta della Mondialpol. Un gruppo di cinque malviventi era sulla corsia sud, dove transitavano all’altezza del casello di Porto Recanati, i due blindati; quattro uomini erano sulla corsia nord, bloccata con un’autocisterna messa di traverso e chiodi sulla carreggiata. I basisti arrestati vicino alla porta di servizio dell’A14. Altri due (poi arrestati) erano vicino alla porta di servizio dell’A14 con il furgone e la moto da utilizzare nella fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

