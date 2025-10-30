Gli spaccaossa e la truffa dei finti incidenti via all' ultimo processo | 78 imputati alla sbarra
C'è chi organizzava i finti incidenti, chi vi prendeva parte e chi spaccava materialmente braccia e gambe alle false vittime per poter simulare lesioni (anche molto gravi) e chiedere i risarcimenti alle compagnie assicurative. Giovedì prossimo (6 novembre) davanti alla quarta sezione del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
