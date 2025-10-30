Gli incendi che nel 2023 hanno messo in ginocchio il Messinese arrivano i risarcimenti

Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani nell’estate del 2023. “I devastanti roghi che hanno colpito la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Il secondo incendio con lo stesso obiettivo. Il primo è accaduto un giorno prima dell’esito del bando di assegnazione lavori con la precedente amministrazione che, però, è riuscita intervenendo subito a contenere i danni e ora questo. Ma dove sono finiti quelli - facebook.com Vai su Facebook

