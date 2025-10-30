Gli impegni dietro l’angolo Adesso subito il Lecce Poi il turno Conference
All’orizzonte un Fiorentina-Lecce da far tremare i polsi per davvero. Partita diventata una sorta di pericoloso spareggio salvezza. Al Franchi arriveranno i consueti 20.000 spettatori per quella che si annuncia una giornata bivio per il futuro della Fiorentina. Inutile girarci intorno: partita da vincere a ogni costo. E possibilmente anche convincere. L’appuntamento contro i salentini (ore 15 il fischio d’inizio) rimette di fronte alla Fiorentina un avversario di più modesto livello rispetto al calendario terribile attraversato nel mese di ottobre. Se contro le big i ragazzi di Pioli hanno faticato, adesso arrivano sfide sulla carta più abbordabili. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
