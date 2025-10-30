Gli avevo vietato di prendere l' auto | il sindaco di Fregona tutore dell' 85enne morto nell' incidente tra il suo suv e l' autobus carico di studenti

FREGONA - «Gli avevamo detto tante volte: lascia stare la macchina, curati e poi vedrai che se starai bene ti ridaranno la patente. Ma lui era troppo orgoglioso per. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - «Gli avevo vietato di prendere l'auto»: il sindaco di Fregona, tutore dell'85enne morto nell'incidente tra il suo suv e l'autobus carico di studenti

