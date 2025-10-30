Gli ’Appuntamenti al buio’ di Rodolfo Sacchettini e ’Malpelo’

Doppio appuntamento da stasera a sabato, alle ore 21 al teatro Rasi, dove gli spettatori saranno coinvolti in una serata che vedrà due momenti diversi intrecciati tra loro. Si comincia con lo studio ’ Malpelo La verità sta nelle tenebre – Terzo scavo ’ ideato e diretto da Roberto Magnani, anche in scena – e a seguire ’ Appuntamenti al buio ’, un viaggio nell’arte radiofonica a cura di Rodolfo Sacchettini (nella foto), studioso, scrittore, critico che si occupa di teatro contemporaneo, radio e letteratura del Novecento. Prendendo le mosse dalle riflessioni contenute nel saggio del filosofo Giuseppe Fornari sul capolavoro di Giovanni Verga Rosso Malpelo - racchiuso tra le novelle di Vita dei campi - Roberto Magnani ha dato vita in questi ultimi anni a un processo creativo la cui domanda di partenza è stata: "Esiste la verità in teatro?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

