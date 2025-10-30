Gli All Blacks a Chicago | tra sponsor e bagni di folla battere l’Irlanda non sembra la priorità
Sabato 1° novembre la presenza dei neozelandesi in Illinois si trasforma in una macchina commerciale senza precedenti: in campo sabato davanti ai 63mila del Soldier Field ci sarà però da prendersi la rivincita sulla storica sconfitta del 2016. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
So long farewell, Maestro Jack DeJohnette (Chicago, August 9, 1942 - October 26, 2025) RiP - facebook.com Vai su Facebook
Gli All Blacks a Chicago: tra sponsor e bagni di folla, battere l’Irlanda non sembra la priorità - Sabato 1° novembre la presenza dei neozelandesi in Illinois si trasforma in una macchina commerciale senza precedenti: in campo sabato davanti ai 63mila del Soldier Field ci sarà però da prendersi la ... Si legge su msn.com
Gallagher sponsor Super Bowl clash between Ireland and All Blacks - Insurance giant Gallagher will sponsor the Chicago rematch between the All Blacks and Ireland next month, described by many as rugby’s 2025 Super Bowl. cityam.com scrive