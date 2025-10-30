Gli All Blacks a Chicago | tra sponsor e bagni di folla battere l’Irlanda non sembra la priorità

Gazzetta.it | 30 ott 2025

Sabato 1° novembre la presenza dei neozelandesi in Illinois si trasforma in una macchina commerciale senza precedenti: in campo sabato davanti ai 63mila del Soldier Field ci sarà però da prendersi la rivincita sulla storica sconfitta del 2016. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

