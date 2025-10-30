Gli affari dei boss di Brancaccio con il pizzo le slot e le case di riposo | confermate 6 condanne

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla droga al pizzo, dalle slot alle scommesse, passando persino per la gestione di alcune case di riposo, sarebbero stati questi gli affari gestiti dalla cosca di Brancaccio, così come emersi dall'inchiesta "Maredolce 2", messa a segno il 2 luglio del 2019. Dopo l'annullamento con rinvio di 7. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

