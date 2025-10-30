Giusto espellere dall’aula la capogruppo

Sulla vicenda dell’espulsione dall’aula consiliare di Moira Pedrelli, capogruppo di minoranza di Gatteo, interviene il vicesindaco Deniel Casadei che l’altra sera presiedeva la seduta al posto del sindaco Roberto Pari. "La sessione straordinaria del consiglio non è stata convocata per motivi di urgenza, come strumentalmente lamentato dalla minoranza, bensì per la natura degli argomenti trattati – spiega Casadei parlando a nome della giunta – Il tutto nel pieno rispetto dei termini regolamentari, con oltre tre giorni di preavviso, come previsto, e senza alcuna dichiarazione di urgenza. Quest’ultima, infatti, avrebbe consentito di ridurre i tempi di convocazione a sole 24 ore: un’eventualità che non si è verificata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it