GiustiziaMeloni | Un traguardo storico

13.25 "Con l'approvazione in quarta e ultima lettura della riforma costituzionale della giustizia, compiamo un passo importante verso un sistema più efficiente, equilibrato,vicino ai cittadini. Un traguardo storico.Impegno a favore degli italiani". Così il premier Meloni. "Governo e Parlamento hanno fatto la loro parte, con serietà e visione. La parola passa ai cittadini con un referendum confermativo. L'Italia prosegue il cammino di rinnovamento, per il bene della nazione e dei cittadini.Un'Italia più giusta è un'Italia più forte",dice. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it