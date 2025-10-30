Giustizia travaso di bile a sinistra Faranno campagna su Garlasco
Travaso di bile a sinistra per il via libera definitivo del Senato alla riforma della giustizia del governo di Giorgia Meloni. Ora la parola va agli italiani per il referendum costituzionale. E tra i dem già si affilano le armi. "La campagna elettorale della destra sul Referendum della Giustizia ormai è abbastanza chiara. Non so se la farà o non la farà la Meloni direttamente, ma sicuramente la stanno facendo molti mezzi di informazione della destra e anche alcuni che teoricamente di destra non dovrebbero esserlo. Come si realizza questa campagna subliminale? Facendo vedere una serie di errori della magistratura e contemporaneamente facendo discendere l'esigenza di un cambiamento che porterebbe come soluzione la separazione delle carriere", dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro della Giustizia ed esponente Pd Andrea Orlando. 🔗 Leggi su Iltempo.it
