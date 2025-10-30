Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Con il voto di oggi al Senato, la riforma della giustizia diventa finalmente realtà consentendo all'Italia di compiere una svolta storica, attesa da decenni, verso un sistema giudiziario più giusto, moderno e realmente imparziale. L'introduzione della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rafforza i principi di equilibrio e trasparenza e restituisce dignità alla magistratura; la costituzione di due Consigli superiori della magistratura distinti e di un'Alta Corte disciplinare autonoma, unitamente a criteri di nomina più oggettivi e meritocratici, rappresenta uno strumento concreto in grado di garantire indipendenza e terzietà, ponendo la giustizia davvero al servizio della Nazione e non contro di essa". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Trancassini (FdI), 'riforma storica che restituisce dignità alla magistratura'