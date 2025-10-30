Giustizia Renzi si smarca dal campo largo | La riforma non è drammatica

"Io mi domando: uno che sta a casa e aspetta da anni un processo pensa sia questa la riforma? Dopo di che: sbaglia la destra a parlare di riforma epocale e sbaglia la sinistra a dire aiuto arrivano i pieni poteri!'. Non arrivano né l'uno né l'altro. I pieni poteri sono quando intercettano i giornalisti o quando rimandano a casa i violentatori di bambini, come nel caso Almasri. Ma questa riforma non è drammatica, è l'ennesima arma di distrazione di massa". Matteo Renzi, intervenendo, a L'aria che tira su La7, smonta la polemica della sinistra per cui la riforma della giustizia sia un male assoluto e, anzi, lascia intendere come qualche positività ci sia nel testo Nordio. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia, Renzi si smarca dal campo largo: "La riforma non è drammatica"

