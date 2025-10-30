Giustizia | Paita ' Iv astenuta a riforma mancano cose importanti'

Iltempo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - Perché oggi ci siamo astenuti? “Alla riforma mancano delle cose importanti, non c'è riferimento su tema obbligatorietà azione penale così come non ci convince il tema del sorteggio. Paradossalmente la nostra critica al governo è per un'assenza di coraggio”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, la senatrice e presidente del gruppo Italia Viva in Senato Raffaella Paita, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. 🔗 Leggi su Iltempo.it

giustizia paita iv astenuta a riforma mancano cose importanti

© Iltempo.it - Giustizia: Paita, 'Iv astenuta, a riforma mancano cose importanti'

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

giustizia paita iv astenutaGiustizia: Paita, 'Iv astenuta, a riforma mancano cose importanti' - “Alla riforma mancano delle cose importanti, non c'è riferimento su tema obbligatorietà ... Come scrive iltempo.it

giustizia paita iv astenutaGiustizia: Paita (Iv), 'parole Scarpinato aggressive e irrispettose' - “Le parole di Scarpinato sono non solo aggressive ma irrispettose verso il Parlamento e verso i cittadini. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

GARLASCO: PAITA (IV), INACCETTABILE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CHE NON CERCA GIUSTIZIA - "La posizione del ministro Nordio sulla vicenda di Garlasco è singolare. Si legge su 9colonne.it

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Paita Iv Astenuta