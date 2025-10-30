Giustizia opposizioni all' attacco Conte | Vogliono i pieni poteri e preparano la piazza

Con il via libera definitivo al ddl costituzionale sulla separazione delle carriere l'opposizione passa subito al contrattacco. In Aula i senatori del Pd, del M5s e di Avs protestano contro l'approvazione della riforma, mostrando cartelli con la scritta " no ai pieni poteri ". "Non soffrono l'indipendenza della magistratura e dei controllori - tuona il presidente del M5S Giuseppe Conte - ma non soffrono neppure l'opposizione politica. Perché non dimentichiamo che in commissione Antimafia, avendo già dall'inizio una verità di comodo già scritta sulla vicenda delle stragi, hanno confezionato una norma sulla scusa implausibile e ridicola del conflitto di interessi per buttare fuori dalla commissione antimafia il senatore Roberto Scarpinato e il deputato Federico Cafiero De Raho, che sono due campioni dell'antimafia, con un colpo di maggioranza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

