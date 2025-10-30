Giustizia oggi l’ultimo sì del Senato Nordio | Da sinistra solo litanie

Cms.ilmanifesto.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il Senato darà il via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia, con la separazione delle carriere dei giudici e dei Csm. Le destre annunciano festeggiamenti di piazza, pare . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

giustizia oggi l8217ultimo s236 del senato nordio da sinistra solo litanie

© Cms.ilmanifesto.it - Giustizia, oggi l’ultimo sì del Senato. Nordio: «Da sinistra solo litanie»

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Giustizia Oggi L8217ultimo S236