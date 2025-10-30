Giustizia giusta per l' Italia La festa di FI dopo l' approvazione del ddl Nordio In piazza foto del Cav e di Zuccheddu
"Giustizia giusta per l'Italia" è il coro scandito lungo Corsia Agonale, la stretta via che collega Palazzo Madama e Piazza Navona, dove i parlamentari forzisti hanno organizzato un flash mob subito dopo l'approvazione della riforma sulla giustizia per festeggiare la vittoria. Il testo è stato approvato in via definitiva con 112 voti favorevoli, 59 contrari e 9 astenuti, e FI è scesa in piazza svetolando le bandiere di partito e mostrando una grande foto di Silvio Berlusconi e un cartellone con la scritta “Grazie a Forza Italia una giustizia giusta”. Oltre a Berlusconi, c'è anche la foto di Beniamino Zuccheddu. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
