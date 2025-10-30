Giustizia | Gasparri ' separazione carriere sarà un fatto culturale effetto si produrrà nei decenni'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "L'effetto delle carriere separate si produrrà nei decenni. Il Pubblico Ministero diverso dal giudice che giudica sarà un fatto culturale e organizzativo dello Stato, non è che domani mattina c'è la rivoluzione, ci vorranno i concorsi, ci saranno delle diverse strutturazioni e vedremo nel tempo. Il sorteggio del CSM invece può già cambiare dalla prossima elezione. Poi servono altre leggi, ci sono molte cose da fare. Nessuno ha mai detto che questo esaurisce il tema". Così il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri, parlando con i cronisti a margine del flash mob organizzato dal partito in Piazza Navona per celebrare il voto sulla riforma della Giustizia. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Giustizia: Gasparri, 'separazione carriere sarà un fatto culturale, effetto si produrrà nei decenni'

