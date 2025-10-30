Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Se volete affossare la riforma della giustizia vi basta continuare a politicizzarla. Cartelli, slogan, dediche, attacchi alla magistratura, tutto ciò è sbagliato e inappropriato. Occorre discuterne con i cittadini nel merito e con pacatezza. Liberare il Csm dalle correnti e garantire la terzietà del giudice sono obiettivi che tanti cittadini condividono. La guerra alla magistratura no". Lo scrive Carlo Calenda sui social taggando Giorgia Meloni e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giustizia: Calenda a Meloni e Tajani, 'cittadini non condividono guerra a magistratura'