Giustizia | Calenda a Meloni e Tajani ' cittadini non condividono guerra a magistratura'
Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Se volete affossare la riforma della giustizia vi basta continuare a politicizzarla. Cartelli, slogan, dediche, attacchi alla magistratura, tutto ciò è sbagliato e inappropriato. Occorre discuterne con i cittadini nel merito e con pacatezza. Liberare il Csm dalle correnti e garantire la terzietà del giudice sono obiettivi che tanti cittadini condividono. La guerra alla magistratura no". Lo scrive Carlo Calenda sui social taggando Giorgia Meloni e Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
