Giuseppe Sempio indagato per corruzione l' intercettazione sui soldi e le parole su Venditti | Non mi piaceva

Spunta un'intercettazione di Giuseppe Sempio e la moglie in cui si parla di assegni e contanti: cosa emerge dall'indagine su Venditti.

Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in ... Scrive tpi.it

