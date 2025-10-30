Giuseppe Sempio indagato per corruzione Cataliotti difende il papà di Andrea sul pizzino su Venditti
Garlasco, Liborio Cataliotti invita alla prudenza: l’indagine sul padre di Andrea Sempio poggia solo su un pizzino. Quali sono gli elementi giuridici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l’archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in ... tpi.it scrive
Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione: il caso dei 20-30mila euro versati al pm - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Secondo ilmessaggero.it