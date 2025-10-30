Giuseppe Sempio indagato per corruzione Cataliotti difende il papà di Andrea sul pizzino su Venditti

Garlasco, Liborio Cataliotti invita alla prudenza: l’indagine sul padre di Andrea Sempio poggia solo su un pizzino. Quali sono gli elementi giuridici. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giuseppe Sempio indagato per corruzione, Cataliotti difende il papà di Andrea sul "pizzino" su Venditti

Delitto di Garlasco, il padre di Andrea Sempio indagato per corruzione: avrebbe pagato per l'archiviazione del figlio - Giuseppe Sempio, secondo l'accusa, avrebbe versato una cifra tra i 20 e i 30mila euro per far archiviare l'indagine su suo figlio Giuseppe Sempio, padre di Andrea, sospettato numero uno della nuova in

Garlasco, indagato il padre di Andrea Sempio: avrebbe orchestrato la corruzione

Andrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione: il caso dei 20-30mila euro versati al pm - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla