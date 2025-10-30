Giuseppe Giofrè | Da bambino bullizzato perché volevo fare il ballerino mi chiamavano femminuccia

30 ott 2025

Ospite de La Volta Buona, il ballerino e coreografo calabrese ha ricordato gli anni difficili della sua infanzia, quando la passione per la danza lo aveva reso bersaglio di insulti e pregiudizi: "Quelle parole non mi hanno fermato, anzi: sono diventate la spinta per arrivare dove sono oggi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

