Giulia Mei in concerto al Lumière

Venerdì 28 novembre arriva al Lumière la musica di Giulia Mei: un viaggio, un intreccio di cantautorato, classicobarocco ed elettronica che la musicista condenserà sul palco.Accanto a lei:Luca Zeverini (Vezeve), giovane talento del beatboxing (loopstation e synth);Dario Marchetti, (drums e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

