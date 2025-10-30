Giugliano-Benevento Capuano gongola | La squadra mi ha meravigliato in positivo l’allenatore è come un pittore

Tempo di lettura: 2 minuti Funziona la cura Capuano per il Giugliano che ha estromesso dalla Coppa Italia il Benevento, una delle compagini più attrezzate per il salto di categoria. Gongola il neo allenatore dei gialloblù, quasi sorpreso dalla prova così autoritaria dei suoi ragazzi. Queste le sue parole al termine del match vinto 2-0 dal Giugliano (LEGGI QUI) che ha così staccato il pass per il terzo turno della manifestazione tricolore: GARA – “Sinceramente mi aspettavo una partita del genere ma devo dire che i ragazzi mi hanno meravigliato in positivo perché li abbiamo tenuti sempre lì senza mai rischiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

