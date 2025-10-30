Giugliano-Benevento Capuano gongola | La squadra mi ha meravigliato in positivo l’allenatore è come un pittore
Tempo di lettura: 2 minuti Funziona la cura Capuano per il Giugliano che ha estromesso dalla Coppa Italia il Benevento, una delle compagini più attrezzate per il salto di categoria. Gongola il neo allenatore dei gialloblù, quasi sorpreso dalla prova così autoritaria dei suoi ragazzi. Queste le sue parole al termine del match vinto 2-0 dal Giugliano (LEGGI QUI) che ha così staccato il pass per il terzo turno della manifestazione tricolore: GARA – “Sinceramente mi aspettavo una partita del genere ma devo dire che i ragazzi mi hanno meravigliato in positivo perché li abbiamo tenuti sempre lì senza mai rischiare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
COPPA ITALIA SERIE C ? Giugliano – Benevento Il nostro Luca Cioffi è allo stadio per presentarvi il match valido per gli ottavi di finale! ? Atmosfera caldissima e tutto pronto per una grande sfida campana Segui @ilmeridiano_sport per tutti gli ag Vai su Facebook
Coppa Italia Serie C. Il Giugliano elimina il Benevento: doppietta di Balde - 0 e conquista il pass per il turno successivo di Coppa Italia di serie C. Lo riporta msn.com
Giugliano-Benevento 2-0, Capuano: “De Rosa centrale? Vi spiego. Ecco cosa è successo in questi mesi” - Benevento per Ezio Capuano, tecnico gialloblù, che ha commentato così la vittoria della squadra da lui allenata: “Si giocava contro una squadra forte. Secondo ilmeridianonews.it
Giugliano-Benevento 2-0, Strega eliminata - Un Benevento in affanno e mai realmente in partita, questa la descrizione della squadra di Auteri scesa in campo stasera contro il Giugliano ... Riporta iamcalcio.it