Giudice sportivo Torneo under 19 otto turni a giovane dell’Aurora Treia

Mano pesante del giudice sportivo con Afan Beluli squalificato per otto turni il giocatore dell’under 19 dell’Aurora Treia. "A fine gara – si legge nella motivazione – ha tenuto una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro, colpendolo con una pallonata sulla gamba. L’arbitro riferisce che nonostante la volontarietà del gesto da parte del calciatore, questo non era diretto a produrgli una lesione personale". Ma anche a Civitanova è successo un fatto grave di cui si occuperà la procura federale nella partita, sempre dell’under 19, tra la Civitanovese e il Grottammare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

