Giudice sportivo Torneo under 19 otto turni a giovane dell’Aurora Treia
Mano pesante del giudice sportivo con Afan Beluli squalificato per otto turni il giocatore dell’under 19 dell’Aurora Treia. "A fine gara – si legge nella motivazione – ha tenuto una condotta gravemente irriguardosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro, colpendolo con una pallonata sulla gamba. L’arbitro riferisce che nonostante la volontarietà del gesto da parte del calciatore, questo non era diretto a produrgli una lesione personale". Ma anche a Civitanova è successo un fatto grave di cui si occuperà la procura federale nella partita, sempre dell’under 19, tra la Civitanovese e il Grottammare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Prima Categoria ecco le determinazioni del Giudice Sportivo - facebook.com Vai su Facebook
Giudice sportivo. Torneo under 19, otto turni a giovane dell’Aurora Treia - Mano pesante del giudice sportivo con Afan Beluli squalificato per otto turni il giocatore dell’under 19 dell’Aurora Treia. Secondo sport.quotidiano.net
Dalla Primavera all'Under 15: ecco tutte le decisioni del Giudice Sportivo - Archiviato il weekend, nel pomeriggio di oggi sono stati pubblicati i comunicati con le decisioni del Giudice Sportivo, dalla Primavera all'Under 15 Serie C . Si legge su gazzettaregionale.it
Rissa in campo a Collegno, escluse le squadre in attesa del giudice sportivo. C'è il video, le versioni dei genitori - Emergono sempre nuovi dettagli sul caso della rissa avvenuta a Collegno, Torino, e nuove dichiarazioni utili a riconoscere quanto accaduto durante una partita di un torneo Under 14 tra Csf Carmagnola ... calciomercato.com scrive