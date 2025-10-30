Giro d' Italia 2026 l' ultima tappa sarà ancora a Roma

Roma, 30 ottobre 2025 - Una conferma ormai dal sapore di tradizione: anche il Giro d'Italia 2026 si chiuderà a Roma, come annunciato da Alessandro Onorato, Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda della Capitale. L'annuncio dell'assessore Onorato. Anche per la prossima Corsa Rosa, in programma dal 9 al 31 maggio 2026, si conferma così l'epilogo ormai consueto dal 2023, smentendo così quelle voci circolate nelle ultime settimane che parlavano di un ritorno di Milano, magari addirittura con la suggestiva cronometro conclusiva. Proprio Onorato ha spinto per battere la concorrenza del capoluogo meneghino, che però non demorde e per la prova contro il tempo potrebbe vedere la sua candidatura premiata per la seconda settimana di gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2026, l'ultima tappa sarà ancora a Roma

