Giovanni Oliva | Un passo avanti per la sanità pubblica | firmato il rinnovo del Ccnl 2022-2024
Giovanni Oliva, segretario generale Cisl Fp Parma Piacenza commenta il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto sanità pubblica 2022–2024. “27 ottobre 2025: una data che segna un momento importante, dopo mesi di trattative, confronti e impegno costante, è stato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
