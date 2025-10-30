Intenso fine settimana per i gruppi della Scuola calcio del Follonica Gavorrano e dei Leoni di Maremma. I responsabili Andrea Agnelli e Gaetano Barbera tracciano quindi un primo bilancio dopo le prime settimane di attività. "Vogliamo fare un grande e sentito complimento a tutti gli allenatori della Scuola calcio – dicono – dagli Esordienti, Pulcini, Primi calci ai Piccoli Amici, per il lavoro che stanno portando avanti sia sul piano tecnico che su quello umano. Gestire gruppi così numerosi non è affatto scontato: bravi tutti, tecnici e preparatori, per la passione e la professionalità che ogni giorno mettono sul campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Giovanili. FolloGavo, i ’piccoli’ fanno un grande lavoro