Giovani talenti si prendono il palco Tocca al Quartetto Ladone Fgr

La Filarmonica Gioachino Rossini con il Comune di Pesaro e l’Amat torna a proporre la rassegna concertistica Giovani talenti, promossa con l’obiettivo di far conoscere al pubblico giovani musicisti particolarmente meritevoli, provenienti dagli istituti di formazione del territorio offrendo loro un palcoscenico dove esibirsi (Salone di Palazzo Gradari "Antonia Pallerini", sabato alle 17). Ad esibirsi sarà il Quartetto Ladone Fgr Young, composto da Tommaso Bacchielli, flauto, Giacomo Valentini, violino, Tommaso Leoni, viola, Leonardo Muccioli, violoncello. I giovani musicisti, che spesso fanno parte dell’organico della Filarmonica Gioachino Rossini, presentano un programma variegato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Giovani talenti si prendono il palco. Tocca al Quartetto Ladone Fgr

