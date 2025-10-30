Giovane pusher fugge all' alt della polizia ma viene bloccato dopo un breve inseguimento | denunciato

Cataniatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un controllo di routine della polizia locale in via Plebiscito si è trasformato, nella notte tra mercoledì e giovedì, in un inseguimento ad alta velocità tra le strade del centro. Un 18enne, alla guida di un motoveicolo e privo di patente, non si è fermato all’alt degli agenti, cercando di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it



