Giovane detenuto si toglie la vita Il sindacato polizia penitenziaria denuncia emergenza in carcere

LECCE - E’ ancora emergenza nei meandri della casa circondariale di Lecce dove il segretario regionale del Sindacato di polizia penitenziaria, Ruggero D’Amato, e il coordinamento nazionale polizia penitenziaria hanno reso noto l’ennesimo suicidio avvenuto in carcere, e stavolta a Borgo San Nicola. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Argomenti simili trattati di recente

Drammatico appello della famiglia: «Il governo intervenga». Il giovane veneziano risulta detenuto senza alcuna imputazione #Mondo - facebook.com Vai su Facebook

Giovane arrestato per spaccio a Predazzo https://lavocedelnordest.eu/giovane-arrestato-per-spaccio-a-predazzo/… Fermato dai carabinieri mentre si recava al lavoro: in casa deteneva eroina, cocaina e hashish - X Vai su X

Detenuto 26enne si toglie la vita in carcere ad Ariano Irpino - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Lo riporta msn.com

Ancora un suicidio al carcere di Pavia. Detenuto di 21 anni si toglie la vita: è il 14esimo in quattro anni - Un ragazzo, dietro le sbarre da pochi giorni, si è suicidato nonostante fosse stato inserito in una sezione con detenuti in condizioni di fragilità ... Riporta ilgiorno.it

Detenuto di 21 anni si toglie la vita nel carcere di Pavia - Ancora un suicidio nel carcere di Torre del Gallo a Pavia, il 14/o dal 2021 a oggi. Segnala notizie.tiscali.it