Giovane arrestato per spaccio di hashish e possesso di coltello

Fremondoweb.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Comunicato Stampa Durante i controlli trovato anche un bilancino elettronico di precisione “Un’operazione di controllo del territorio, condotta nella trascorsa notte dai Carabinieri e finalizzata alla prevenzione e alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

giovane arrestato per spaccio di hashish e possesso di coltello

© Fremondoweb.com - Giovane arrestato per spaccio di hashish e possesso di coltello

Altre letture consigliate

giovane arrestato spaccio hashishSan Bartolomeo in Galdo: hashish nel giubbino, bilancino e coltello nello zaino. Arrestato giovane - Un’operazione di controllo del territorio, condotta nella trascorsa notte dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del consumo e de ... Segnala ntr24.tv

giovane arrestato spaccio hashishIn casa aveva un chilo di hashish, cocaina e proiettili: arrestato a Decimoputzu - I carabinieri in casa del giovane hanno trovato un chilo di hashish, suddiviso in nove panetti, alcuni grammi di cocaina, oltre a 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un ... Da youtg.net

Hashish e bilancino di precisione: giovane pusher in manette - I carabinieri di via dei Narcisi lo hanno prima bloccato e poi hanno proseguito la perquisizione a domicilio ... Lo riporta civonline.it

Cerca Video su questo argomento: Giovane Arrestato Spaccio Hashish