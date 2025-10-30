Giovane arrestato per spaccio di hashish e possesso di coltello

Comunicato Stampa Durante i controlli trovato anche un bilancino elettronico di precisione “Un’operazione di controllo del territorio, condotta nella trascorsa notte dai Carabinieri e finalizzata alla prevenzione e alla repressione del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha portato . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Giovane arrestato per spaccio di hashish e possesso di coltello

Altre letture consigliate

La droga nascosta negli slip: un giovane pregiudicato arrestato dalla polizia - facebook.com Vai su Facebook

Giovane arrestato per spaccio a Predazzo https://lavocedelnordest.eu/giovane-arrestato-per-spaccio-a-predazzo/… Fermato dai carabinieri mentre si recava al lavoro: in casa deteneva eroina, cocaina e hashish - X Vai su X

San Bartolomeo in Galdo: hashish nel giubbino, bilancino e coltello nello zaino. Arrestato giovane - Un’operazione di controllo del territorio, condotta nella trascorsa notte dai Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo e finalizzata alla prevenzione ed alla repressione del consumo e de ... Segnala ntr24.tv

In casa aveva un chilo di hashish, cocaina e proiettili: arrestato a Decimoputzu - I carabinieri in casa del giovane hanno trovato un chilo di hashish, suddiviso in nove panetti, alcuni grammi di cocaina, oltre a 160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un ... Da youtg.net

Hashish e bilancino di precisione: giovane pusher in manette - I carabinieri di via dei Narcisi lo hanno prima bloccato e poi hanno proseguito la perquisizione a domicilio ... Lo riporta civonline.it